V Británii vypukla bitva o druhé referendum. Mayová ho odmítá jako zradu na voličích

Nejbližší spolupracovníci Mayové se podle médií pokoušejí v posledních dnech premiérku přesvědčit k vypsání nového plebiscitu. Šéf jejího úřadu Gavin Barwell či její de facto zástupce David Lidington podle zdrojů listu The Daily Telegraph dokonce již začali připravovat podklady pro možné opakované hlasování. K němu v posledních dnech vyzývá stále více politiků i veřejných osobností, včetně expremiérů Tonyho Blaira či Johna Majora.

Watch and share → Earlier today Tony Blair gave a speech @BritishAcademy_ in support of the #PeoplesVote campaign, setting out why it could be the solution to the current Brexit impasse in Parliament.



Full text of speech here https://t.co/YYEyLHk1I5 pic.twitter.com/mN2fH5vgeS