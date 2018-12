Macron se sejde s ministry, po "žluté smršti" chce celonárodní dialog

Macron před týdnem přišel s řadou opatření, jejichž cílem je uklidnit společenské napětí vyvolané původně začátkem listopadu plány na zvýšení daně z pohonných hmot. Poté, co se násilné protesty desítek tisíců Francouzů rozšířily do celé země, slíbil Macron minulé pondělí daňové úlevy či zvýšení minimální mzdy. Hovořil rovněž o širokém dialogu, který by se měl uskutečnit v prvních měsících příštího roku.

Funny moment here, shot by @rossdomoney, where a French policeman aiming a flashball gun at #YellowVests protesters stop to greet and kiss one of them who he appears to know. pic.twitter.com/MzYmRw1sLl