Rozkol mezi východem a západem EU se prohlubuje? Rumunsko si stěžuje na diskriminaci

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Co s nevhodným vánočním dárkem? Poradíme, jak nepřijít o peníze

"Jsme kritizováni bez toho, že bychom si to zasloužili. Jsme trestáni jenom proto, že jsme východoevropská země," prohlásila podle DPA Dancilaová v neděli na shromáždění své vládnoucí Sociálnědemokratické strany (PSD).

Mluvčí komise výpady rumunské premiérky dnes kategoricky odmítl. "Upřímně řečeno, ti, kdo tímto způsobem argumentují, by měli pozorněji sledovat, co děláme," zdůraznil a dodal, že EK se vždy zasazovala o ukončení dělení na východ a západ v Evropské unii. Podle mluvčího se jedná o "politické zájmy" v Rumunsku, do nichž se komise nechce nechat zatáhnout.

Premiérka očividně reagovala na kritické hodnocení, které EK v polovině listopadu vystavila Rumunsku za kroky, jimiž socialistický kabinet v poslední době znehodnotil pokrok v boji proti korupci a ohrozil nezávislost soudnictví v zemi.

Komise Bukurešť kritizovala kvůli čistkám v justici, zejména na vysokých postech v prokuratuře, a také kvůli snahám kontroverzně pozměnit trestní zákoník, což však koncem října zarazil ústavní soud. Tyto kroky podle Bruselu podkopávají boj proti korupci v zemi.

Různé úpravy právních předpisů a nařízení prosazené či prosazované vládnoucími socialisty jsou zjevně zaměřené na zrušení či zmírnění trestnosti korupčního jednání politiků. Podle médií stojí v pozadí vůdce PSD a předseda parlamentu Liviu Dragnea, který v podstatě řídí kabinet. Premiérem se sám nemohl stát kvůli pravomocnému odsouzení a kvůli dalším procesům, v nichž je obžalován.

Kvůli uvedeným snahám vládnoucí strany, jež ohrožují existenci právního státu v zemi, také prezident Klaus Iohannis v polovině listopadu uvedl, že Rumunsko není připraveno, aby 1. ledna převzalo předsednictví EU. "Věci se ubírají špatným směrem. Je politicky nezbytné tuto vládu vyměnit," prohlásil.