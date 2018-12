Počet novinářů zabitých kvůli práci? Letošní číslo je alarmující, RSF zmiňuje i Kuciaka

Z celkových 81 obětí bylo 63 profesionálních novinářů, 13 pak občané, kteří poskytovali informace, a pět spolupracovníci novinářů.

Na seznamu zabitých novinářů je i Slovák Ján Kuciak, který byl v únoru zavražděn spolu s partnerkou.

#Slovakia @Rsf_Inter is very disturbed by news of leaks from investigation of #JanKuciak murder to suspects. A suspect allegedly learnt about his arrest beforehand and surrendered himself to the police. #Slovakia's authorities must fully probe any possible leaks and misconduct