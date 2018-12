AfD utrpěla porážku. Ústavní soud smetl žalobu na Merkelovou kvůli uprchlíkům

AfD, která na kritice uprchlické politiky Merkelové do značné míry staví, u ústavního soudu napadla především rozhodnutí kancléřky ze září 2015 neuzavřít německé hranice před desítkami tisíc běženců, kteří v té době do země každý týden mířili. Protiimigrační strana je toho názoru, že Merkelová a její vláda měly jednat jen se souhlasem parlamentu.

The far-right #AfD has suffered defeat in Germany's Constitutional Court - the party claimed that Chancellor #Merkel's migration policy in 2015 infringed on parliamentary rights. Court: AfD wants to suppress gov. policy, not enforce own rights. pic.twitter.com/VP98v17l2g