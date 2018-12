Nový boj o černý kontinent? Fórum Afrika-EU chce oslabit vliv Číny, Babiš má velké plány

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Účastníci fóra, které je poslední velkou akcí v půlroce rakouského předsednictví v Radě EU, se zabývají především hospodářskou spoluprací v oblasti digitalizace a inovací. Na akci dorazili mimo premiérů a prezidentů také zástupci řady velkých mezinárodních společností i malých afrických start-upů, které jim chtějí představit své nápady. Celkem se fóra účastní přes tisíc podnikatelů.

Předseda vlády hostitelské země Sebastian Kurz na fóru vyzval, aby Evropa v Africe mnohem více investovala. "Nesmíme africký kontinent přenechat Číňanům," řekl po počátečním uzavřeném jednání zástupců zúčastněných zemí. Podle něj nestačí poskytovat Africe jen rozvojovou pomoc, ale navázat je třeba i partnerské obchodní vztahy. Téma migrace a lidských práv, které dosud jednáním s Afrikou dominovaly, jsou podle Kurze sice důležité, musí ale stát na širším základu. Afriku označil za "kontinent šancí".

Ve Vídni začalo Fórum #AfricaEurope2018 zaměřené na inovace a digitalizaci. Účastní se zástupci evropských a afrických vlád, ale také kolem 1000 představitelů globálních společností, inovativních firem a startupů. pic.twitter.com/60pEpT7FJu — Úřad vlády ČR (@strakovka) 18. prosince 2018

Juncker zdůraznil, že Evropské unii jde o "partnerské zrovnoprávnění" s Afrikou. Na otázku, zda EU ve srovnání s Čínou nemá v rozvoji hospodářských vztahů se zeměmi afrického kontinentu zpoždění, odpověděl: "Ano, my to ale děláme lépe."

Babiš označil obchodní vztahy Česka s Afrikou za "nedostatečné", zároveň ale podle něj mají "velký potenciál". Dnešní fórum bylo v tomto ohledu podle premiéra důležité především kvůli navázání nových kontaktů, například s egyptským prezidentem Abdal Fattáhem Sísím. V afrických zemích podle něj mohou právě politici podnikatelům "otevírat dveře".

Egypt spolu s Nigérií a Etiopií označil Babiš za země důležité pro Česko. Na základě podnětů z dnešního fóra by měla vláda připravit novou obchodní strategii pro mimoevropská teritoria. "Musíme se soustředit na exportní diplomacii mimo Evropu," zdůraznil premiér.

I vzhledem k předpovídanému nárůstu počtu obyvatel Afriky je podle předsedy české vlády důležité, aby Česko kontinentu pomáhalo, především v oblasti vzdělávání, investic a hospodářské spolupráce. "Tyhle všechny aktivity vlastně perspektivně zařídí to, aby ti lidi neodcházeli a nebyla jejich migrace do Evropy organizována pašeráky, ale aby zůstali v Africe," vysvětlil a potvrdil, že se dnes na fóru věnovaném převážně hospodářskému rozvoji hovořilo i o migraci.

Podle ředitele odboru exportního financování České exportní banky Františka Šindlera je největší potenciál pro investice českých firem v Africe v oblasti zemědělství a obnovitelných zdrojů energie. "Vnímáme Afriku jako jeden z dalších exportních trhů, který se bude výrazně rozvíjet a kde pro české exportéry je velký potenciál," řekl českým novinářům ve Vídni Šindler. Podle něj se nyní zájem českých firem zaměřuje na Angolu, Senegal a Ghanu.

Země Evropské unie reprezentuje na fóru čtrnáct premiérů a prezidentů. Kromě hostitelského Rakouska dorazili šéfové států a vlád především ze zemí východní části EU: z Česka, Bulharska, Chorvatska, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska. Západoevropské země zastupují pouze premiéři Belgie, Nizozemska a Lucemburska. Z jihu Evropy dorazili předsedové vlád Malty a Španělska. Přítomen je rovněž finský premiér. Největší unijní země - Německo, Francie a Británie - vyslaly jen státní tajemníky či jiné úředníky.

Z nejvyšších představitelů afrických států jsou na fóru například prezidenti a premiéři Egypta, Etiopie, Keni, Namibie či Toga. Spolu s rakouským kancléřem Kurzem zaštítil fórum rwandský prezident a současný předseda Africké unie Paul Kagame.

Podle odhadů by měl do roku 2050 počet obyvatel Afriky stoupnout na 2,5 miliardy. Evropská unie dlouhodobě usiluje o tom nabídnout pomocí hospodářského rozvoje Afričanům alternativu k migraci do jiných zemí, často právě evropských.