Britská vláda se připravuje na tvrdý brexit, Corbyn chce znovu hlasovat o Mayové

Podle některých ministrů v kabinetu Mayové, s nimiž britský list hovořil, je nyní správný čas začít větší měrou koordinovat přípravy na brexit bez dohody. Dosud měla ministerstva dost volnosti v rozhodování, kdy a na co budou pro tento účel vydávat peníze.

Ministerstvo životního prostředí, potravin a záležitostí venkova, kterému budou rozpočtové prostředky spolu s resorty vnitra a mezinárodního obchodu zvýšeny nejvíce, již začalo přibírat 90 nových úředníků do krizového centra pro případ, že dohoda o odchodu Británie z EU nebude schválena.

Nejde přitom pouze o rozpočet. Rozhodnutí se bude týkat také toho, zda budou zaměstnanci státní správy dočasně zbaveni důležitých úkolů na domácí scéně, řekl deníku The Guardian nejmenovaný ministr. "Stáhnete například úředníky z příprav reformy sociální péče? To je rozhodování, která nás čeká."

Dnešní schůze vlády má být rovněž prvním krokem Mayové, kterým se premiérka bude snažit přesvědčit rebelující konzervativní poslance, že všechny alternativy k vyjednané brexitové dohodě jsou ve skutečnosti horší.

V pondělním projevu před Dolní sněmovnou ministerská předsedkyně řekla, že nastane chaotický odchod, pokud poslanci nezvednou ruku pro brexitovou dohodu připravenou britskými a unijními vyjednavači, nebo pokud se nerozhodnou zastavit brexit úplně. Dolní sněmovna má o dohodě o odchodu Spojeného království z EU hlasovat v týdnu od 14. ledna.

Mayová se dnes v parlamentu utká s opozicí v dalším kole brexitové debaty. Vůdce labouristů Jeremy Corbyn v pondělí večer podal návrh na nezávazné hlasování o nedůvěře premiérce Mayové, jež prý příliš otálí s hlasováním o vyjednané brexitové dohodě. "Je špatné a nepřijatelné, že bychom měli čekat téměř měsíc na významné hlasování o zásadní záležitosti, která ovlivní budoucnost naší země," řekl Corbyn.

It is unacceptable for the country to wait another month before Parliament has the chance to vote on Theresa May's botched deal.



Therefore I have tabled a motion of no confidence in the PM this evening, so Parliament can take back control. #NoConfidence pic.twitter.com/IRXeaScpZm