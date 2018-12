Panika v Británii: Přípravy na tvrdý brexit začaly naplno, armáda bude v pohotovosti

Do plánovaného vystoupení Británie z EU zbývá jen něco málo přes tři měsíce, přičemž výchozí možností je "neřízený" odchod, který by mnozí britští politici považovali za katastrofu. O podmínkách spořádaného brexitu vyjednaných britskou vládou má podle aktuálních prohlášení Mayové dolní komora parlamentu hlasovat až zhruba za měsíc.

"Kabinet se shodl, že... jsme nyní dosáhli bodu, kdy musíme tyto přípravy vystupňovat. To znamená, že nyní uvedeme do chodu zbývající prvky našich plánů pro odchod bez dohody," citovala premiérčina mluvčího agentura Reuters. První sérii dokumentů o okolnostech nespořádaného brexitu zveřejnila vláda na konci léta.

Další podrobnosti by se měli občané dozvědět v příštích týdnech a vláda zároveň doporučí britským firmám, aby podle svého úsudku aplikovaly vlastní opatření související s možným krachem brexitových vyjednávání. Mluvčí Mayové řekl, že s cílem připravit zemi na obávanou možnost by bylo zapotřebí prosadit vícero legislativních opatření.

I have put in an FOI request to see the government's #NoDealBrexit preparations & what it would mean for the UK. We must know the truth - the public and parliament cannot be kept in the dark. The Govt should publish in 20 days. #Brexit pic.twitter.com/uTRcJ5iCa6