Berlín si připomněl oběti vánočního teroru. Anis Amri v roce 2016 zabil i Česku

Ke shromážděným, z nichž řada dávala otevřeně najevo své pohnutí, u památníku obětem krátce promluvil zdejší farář Martin Germer. Připomněl jmenovitě všech 12 obětí, včetně Češky Nadi Čižmárové, a pak přítomné vyzval k minutě ticha. Památník je umístěn na schodech vedoucích k Pamětnímu kostelu císaře Viléma.

Two years after the Berlin Christmas market terror attack, security is tighter than ever. Authorities say the level of protection is "unique." pic.twitter.com/d43jCrUvrw