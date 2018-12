Bude Evropa žlutá? "Žluté vesty" chtějí do Bruselu, protestní strany trnou hrůzou

Pouhých šest měsíců před volbami do Evropského parlamentu může kandidátka „žlutých vest" podstatnou měrou zahýbat voličskými preferencemi. Nejvíce ohroženými stranami, které naopak ještě minulý týden působily dojmem, že z krize tohoto hnutí nejvíce profitují – míněny radikální uskupení Jeana-Luca Mélenchona Nepoddajná Francie (LFI) a Národní sdružení (RN) Marine Le Penové – si mnou překvapením oči. Podle výzkumu Ipsos by LFI získalo pouhých 9 procent, propadlo se i RN, a to na 14 procent. Pokud by se kandidátka „žlutých vest" nekonala, každé z obou uskupení by o tři procentní body poskočilo.

Podle ředitele agentury Ipsos Brice Teinturiera by „žluté vesty" paradoxně posílily Republiku na pochodu (LREM) stranu prezidenta Emmanula Macrona, která by v alianci s Demokratických hnutím (MoDem) dosáhla na 21 procent. „Posiluje to Republiku na pochodu," potvrdil Teinturier, který tvrdí, že vláda dosáhla svojí taktikou toho, co potřebovala: oslabila opozici a získala nové protihráče.

Nepoddajná Francie (LFI) i Národní sdružení (RN) se snaží, aby je tento nový prvek do voleb nerozhodil. Devětadvacetiletá Manon Aubryová, vedoucí kandidátky Nepoddajné Francie, jež byla zvolena prosincovém kongresu v Bordeaux, tvrdí, že „křik srdcí", jak nazývá požadavky „žlutých vest", nebyl dosud vyslyšen. Kandidátka, jež pochází z neziskového sektoru, v rozhovoru pro Francetvinfo uvedla, že mezi kandidáty LFI jsou i „žluté vesty". „Je to jediná kandidátka, která je nyní tvořena 79 osobami, kde najdete lidi z terénu, asociativní pracovníky, odboráře, všechny ty, kteří byli na kruhových objezdech. Nemáme tu domýšlivost, abychom tvrdili, že zastupujeme všechny žluté vesty, bylo by to z naší strany naduté," upřesnila.

Národní sdružení (RN) Marine Le Penové nasadilo do voleb rovněž mladou tvář. Měl by jím být podle rozhlasové stanice France inter třiadvacetiletý Jordan Bardella, který je nyní mluvčím strany a regionálním poradcem Île-de-France. Bardela, který vstoupil do Národní fronty (FN), předchůdkyně RN, již v 16 letech, by měl být ještě potvrzen volbou počátkem ledna příštího roku.

Někteří politologové ale upozorňují, že snaha proměnit „žluté vesty" v politické uskupení, může být riskantní. Eddy Fougier, politolog a specialista alternativních hnutí, uvedl na BFMTV, že hnutí, jež od počátku vystupovalo apoliticky, mělo za cíl především upozornit na ekonomické a sociální problémy. „Pomohou jim volby, aby s něčím pohnuli, nebo tím spíše riskují, že je tento pokus znormalizuje, donutí je vstoupit do strukturovanějšího společenství, klasického prostředí, které má svůj jazyk a hádky mezi jednotlivými egy?" ptá se.

Také politolog Jérôme Sainte-Marie, prezident think-tanku Pollingvox, se domnívá, že úvahy o vstupu do volebního klání působí „bizarně a velmi předčasně". Z takových úmyslů mohou mít podle něj obavy pouze protestní strany, nikoliv ty již zaběhnuté.