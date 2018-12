Hloupá ženská? Hádky o brexit gradují, Corbyn v parlamentu utrousil nadávku

Lídr opozice Jeremy Corbyn premiérku vyzval, aby co nejdříve nechala Dolní sněmovnu hlasovat o dohodě, kterou připravili britští a unijní vyjednavači a která se v parlamentu setkává s nesouhlasem. Corbyn přitom podle médií sáhl během dnešní diskuse i k nevybíravým slovům na adresu Mayové.

Ministerská předsedkyně prohlásila, že dosažený pokrok objasní, až po Novém roce uzavře britská strana současná jednání s Bruselem. Britští politici požadují dodatečné záruky zvláště kolem řešení pohybu osob a zboží mezi Irskem a britským Severním Irskem.

Corbyn, který Mayové adresoval několik velmi kritických dotazů, premiérce vyčetl, že podle něj stále nemá jasno, kdy by měl parlament hlasovat o smlouvě. Premiérka podle něho trestuhodně mrhá penězi daňových poplatníků, když vede zemi k brexitu bez dohody. Mayová se zároveň pokouší předejít tvrdému brexitu tím, že prezentuje dosaženou dohodu jako "menší ze dvou zel", dodal Corbyn.

Dojednaný text nemá podporu opozice ani velké části konzervativců, jeho schválení je proto považováno za nepravděpodobné. Představitelé EU přitom nehodlají na dosažené podobě dohody cokoli měnit.

Mayová dnes na výtky předsedy labouristů opáčila, že se k termínu hlasováni už dříve jasně vyjádřila. Premiérka předpokládá hlasování Dolní sněmovny ve třetím lednovém týdnu, tedy od 14. ledna.

Incident s "hloupou ženskou" přišel na úplném konci duelu lídrů nejsilnějších stran v rámci poledních interpelací premiérky Mayové. Ta Corbynovi vzkázala, že z jeho působení není nadšená Británie, ani jeho straničtí kolegové. Kamera sněmovního přenosu poté zabrala zachmuřeného vůdce opozice, který si sám pro sebe něco zamumlal.

Britští novináři se přikláněli k možnosti, že Corbyn skutečně Mayovou nazval hloupou ženskou. Média pak konzultovala experty na odezírání ze rtů a například bulvární deník The Sun s odvoláním na odbornici Jessicu Reesovou napsal, že Corbyn nepronesl "stupid woman", ale "stupid people" (hloupí lidé). Tak předtím situaci interpretoval i mluvčí Labouristické strany.

Sexism in the work place is not acceptable; it's time @jeremycorbyn left the 1980s behind. If true, he must apologise to the PM and to the women of Britain. #PMQs #stupidwoman pic.twitter.com/1airlnfTV3