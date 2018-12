EU se připravuje na tvrdý brexit: Brusel zveřejnil seznam 14 opatření

"Tyto kroky nebudou - a nemohou - odstraňovat celkový dopad scénáře 'tvrdého brexitu', nijak nenahradí nedostatek přípravy ostatních zainteresovaných stran ani nejsou odrazem výhod plného členství v EU či podmínek přechodného období tak, jak je definováno v (připravené) dohodě o vystoupení," uvedla komise. Členské státy a europarlament vyzvala, aby celkem 14 návrhů schválily rychle a umožnily jejich vstup v platnost ještě před datem brexitu.

Jedním z návrhů je například plán umožnit v případě mimosmluvního brexitu až do konce příštího roku britským přepravcům vozit zboží do zemí EU. Předpokladem ovšem je, že Londýn se vůči dopravcům ze zemí EU zachová recipročně. Britským firmám ale už nebude umožněna takzvaná kabotáž, tedy transport zboží mezi dvěma místy v unii.

We have started implementing our #Brexit “no deal” Contingency Action Plan.

It includes 14 specific, temporary measures in a limited number of areas such as financial services, air transport customs and climate to avoid major disruption for the EU27 → https://t.co/wMTRcj5MZD pic.twitter.com/Ur6lqZjmXH