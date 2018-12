Kolaps na letišti Gatwick: Provoz přerušen kvůli neznámým dronům

Letadla mířící na přistání byla přesměrována na letiště v londýnském Heathrow, do Manchesteru, Birminghamu, případně i do Francie nebo Nizozemska. Cestující si stěžovali na nedostatek informací, správa letiště vyzvala pasažéry, aby sledovali dnešní plán odletů a příletů. Podle agentury Reuters se tyto změny zatím dotkly 20.000 lidí.

Due to drone activity on the airfield at Gatwick, all arriving and departing flights are currently suspended. Please check with your airline before travelling to the airport today. We're sorry to everyone affected, safety is our number 1 priority . https://t.co/LN7y8GCJoN