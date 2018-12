Kolaps na rušném letišti Gatwick: Provoz přerušen kvůli záhadným dronům

Dnes mělo na Gatwicku přistát nebo z něj odletět 760 letounů převážejících 110.000 cestujících. Uzavírka začala pozdě večer ve středu, kdy byly nad letištní plochou spatřeny dva drony. To se pak opakovalo dnes nad ránem i v časných odpoledních hodinách SEČ, informuje na svých internetových stránkách britská BBC.

Po tom, kdo drony řídí, pátrá policie. Nejde podle ní o teroristický čin. Mluvčí britské premiérky Theresy Mayové upozornil, že za ohrožování letounu hrozí podle zákona až pětileté vězení. Ředitel provozu letiště Chris Woodroofe uvedl, že policie nechce, aby byly drony sestřeleny kvůli nebezpečí, jaké představují zbloudilé střely.

Letadla mířící na přistání v Gatwicku byla přesměrována jinam v Británii, případně i do Francie nebo Nizozemska. "Člověk by si dokázal představit, že bezpečnostní opatření pro takové případy budou lepší," řekla BBC Kasia Jaworská, která se svým přítelem letěla ze skotského Glasgowa na Gatwick. Jejich let byl ale přesměrován na další letiště poblíž Londýna, Luton. Je podle ní "divné", že dva drony způsobily uzavírku letiště.

Jiní lidé na dlouhé hodiny uvízli v letadlech čekajících na rozhodnutí, kam budou přesměrována. Někteří zaměstnanci letiště Gatwick se sešli s dětmi, jimž uzavírka překřížila cestovatelské plány, aby si dlouhou chvíli zpestřili zpěvem vánočních koled.

Gatwick, který leží asi 50 kilometrů jižně od Londýna, denně obslouží více než 100.000 cestujících. V posledních letech se několikrát objevily zprávy o tom, že neznámé drony jen těsně minuly přistávající dopravní letadla. Podle britských předpisů nesmějí drony létat ve vzdálenosti jednoho kilometru od letiště.

Due to drone activity on the airfield at Gatwick, all arriving and departing flights are currently suspended. Please check with your airline before travelling to the airport today. We're sorry to everyone affected, safety is our number 1 priority . https://t.co/LN7y8GCJoN