Komando Puma v akci: Němci a Rakušané opět bojují proti rachejtlím z Česka

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Co dělat, když vánoční dárek nefunguje nebo má vadu?

Na místě, kde by nemělo nic přežít, existuje život. Vědci objevili uvnitř sopky mutanty

Policisté ze Saska, Bavorska, Horních a Dolních Rakous, tedy dvou německých a dvou rakouských spolkových zemí, které hraničí s Českou republikou, v uplynulých týdnech zabavili desítky kilogramů nebezpečné zábavní pyrotechniky.

Například minulý týden v bavorském Schirndingu, který leží nedaleko Chebu, skončilo v rukou policie více než sedm kilogramů nebezpečných petard z Česka, jež jsou v Německu zakázané.

Tento týden v úterý zabavila policie více než 250 kusů zábavní pyrotechniky dovezené z Česka v Neurehenfeldu, který leží přes hranici od severočeské Moldavy. Tyto dělbuchy obsahovaly 11 kilogramů výbušné látky. Že se blíží Vánoce a silvestrovská noc, poznali také strážníci u bavorského Waldsassenu, kteří v posledních dnech zabavili zhruba tisíc zakázaných petard.

Zvláštní kontroly zaměřené na dovoz zakázané zábavní pyrotechniky u hranic s Českem během adventu každoročně pořádá také rakouská policie. Jen o víkendu speciální jednotka pohraničníků Puma zabavila u hranic Horních Rakous s Českem několik stovek kusů pyrotechnického zboží. Na dny před Silvestrem chystají policisté další akci.

V Dolních a Horních Rakousech zaznamenali letos nejméně tři tragické nehody, při kterých roli sehrála právě nebezpečná pyrotechnika z Česka.

Na konci listopadu explodovala petarda v ruce 14letého chlapce ve městě Waidhofen an der Thaya jižně od Slavonic. Na počátku prosince zranila pyrotechnika určená pouze profesionálům při tradičním průvodu masek v Ramsau jihozápadně od Vídně šestnáctiletého chlapce. Hoch přišel po výbuchu o několik prstů. Zatím poslední zranění letošní petardové sezóny hlásily v pátek úřady z hornorakouského města Enns nedaleko Lince, kde pyrotechnika dovezená z Česka utrhla dva prsty 18letému mladíkovi.

Zábavní pyrotechnika je v Evropské unii rozdělena do kategorií F1 až F4. V případě České republiky se mohou legálně k nejnižší kategorii dostat jen osoby starší 15 let, v případě F4 pouze lidé se zvláštní odbornou způsobilostí. Do první kategorie se řadí například prskavky, práskací kuličky či petardy vystřelující konfety.

zdroj: YouTube

Podle německé policie jsou dělobuchy z Česka často nebezpečné i proto, že neobsahují černý střelný prach, ale mnohem nevyzpytatelnější průmyslovou třaskavinu, která reaguje mnohem silněji. Kromě toho jsou údajně české petardy často hůře zpracované než výrobky z Německa.

Ačkoliv dovoz nebezpečných petard z Česka, ale i jiných sousedních zemí, představuje nadále problém, v posledních letech se podle policie začíná problém přesouvat: Němci i Rakušané totiž stále častěji nakupují zábavní pyrotechniku na internetu. Na počátku prosince například policisté při rozsáhlé razii po celém Německu zadrželi 57 lidí, kteří provozovali nelegální internetový obchod se zábavní pyrotechnikou. Zabaveno bylo 27.000 kusů dělbuchů s celkem 315 kilogramy výbušnin.