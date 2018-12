Odchod Američanů ze Sýrie? Válka proti IS neskončila. Ďábel je v detailu, tvrdí diplomat

"Islámský stát je oslaben jako nikdy. Nebyl ale vymýcen, ani jeho kořeny. Je třeba jeho poslední zbytky definitivně vojensky porazit," uvedla Parlyoá. Loiseauová ujistila, že Francie své vojenské působení v Sýrii neukončí. "Pro tuto chvíli v Sýrii zůstáváme. Boj proti terorismu neskončil," sdělila.

Francouzští diplomaté sdělili, že oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o stažení amerických vojáků Paříž zaskočilo. "Ukazuje to, že můžeme mít odlišné priority a že musíme spoléhat především na sebe," prohlásila Loiseauová. Podle diplomatů s Trumpem ve středu telefonicky hovořil francouzský prezident Emmanuel Macron.

Trump stažení oznámil už v dubnu, ale Macron ho tehdy přesvědčil, aby USA v Sýrii zůstaly. Upozornil na hrozbu, kterou pro region představuje Írán, jenž v Sýrii rovněž působí. Jeden z francouzských diplomatů agentuře Reuters řekl, že není jasno, kdy Američané ze Sýrie přesně odejdou, a že se to Paříž snaží zjistit. "Ďábel je v detailu," sdělil tento zdroj s tím, že si diplomaté na takovou situaci za Trumpova prezidentství začali zvykat.

Francouzská armáda působila v mezinárodní koalici, jíž velely Spojené státy. Má tam vojenská letadla, která využívají základnu v Jordánsku. Koalice má rovněž dělostřelectvo na irácko-syrské hranici a pomáhá arabsko-kurdským jednotkám v boji proti IS. Zatímco USA přiznaly, že v Sýrii působí asi 2000 jejich vojáků, Francie přítomnost svých vojáků v Sýrii nikdy nepotvrdila.

Středeční Trumpovo rozhodnutí o stažení ze Sýrie šokovalo i některé americké zákonodárce a spojence. Několik hodin před Trumpovým vyjádřením oznámila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, že přítomnost amerických vojáků v Sýrii vytváří nebezpečnou překážku k diplomatické dohodě. "Nelegální přítomnost USA v Sýrii je nebezpečnou překážkou na cestě k dohodě," řekla.

Mluvčí britského ministerstva zahraničí uvedl, že IS v Sýrii zdaleka není poražen. "Mezinárodní koalice učinila v boji proti Islámskému státu ohromný pokrok. Zbývá ale ještě mnohé udělat a nesmíme přestat pouštět ze zřetele hrozbu, jakou IS představuje. I když IS ztratil území, stále je hrozbou," uvedl mluvčí ministerstva.

Podle SDF dal Trump Islámskému státu šanci se přeskupit. "Bude to mít negativní dopad na protiteroristickou kampaň. V oblasti vznikne politické a vojenské vakuum a tamní lidé se ocitnou v kleštích mezi znepřátelenými stranami," uvedla SDF v prohlášení. Podle ní se na východě Sýrie rozpoutá boj.

Statement by the General Command of the Syrian Democratic Forces (#SDF) on #Trump’s decision to withdraw from #Syria: “This decision will allow an Islamic State revival & threaten the battle in eastern Syria, with dangerous implications for international stability.” (ANHA) pic.twitter.com/XfBHapIbQL