Macron zahajuje diskuse s občany. Povede je mistryně v karate Jouannová

Diskuse, konzultace, debaty – to jsou slova, která se nyní nejčastěji ozývají z Élysejského paláce, sídla prezidenta Macrona. Národní diskuse, která dosud „neměla obdoby“ dostává jasnější podoby. „Bude to lid, který bude moci vyjádřit svá skutečná očekávání, své skutečném problémy,“ říká Chantal Jouannová, jež stojí na čele organizace s dlouhým názvem.

Předsedkyně Národní komise pro veřejnou rozpravu (CDNP), nezávislého orgánu, jež má garantovat a doprovázet konzultace, zdůrazňuje, že usiluje o to, aby byl „neutrální“. „Není to organizováno žádnou stranou (…) Budou to občané, kteří dostanou slovo. V dopise, který adresoval minulou sobotu premiéru Édouardu Philippovi, ujistila, že bude „dohlížet na setkání“, aby to nebly „politické meetingy". K zajištění „neutrality“ a „zákonnosti řízení“ v terénu, disponuje CDNP celkově potenciálem 250 ručitelů, upřesnila bývalá ministryně za vlády Françoise Fillona listu Le Parisien.

Setkání, webové stránky a návrhy k diskusím jsou rozděleny do čtyř témat. Jsou mezi nimi: ekologický přechod, zdanění, veřejná služba a občanská demokracie. Konzultace bude probíhat od poloviny ledna do počátku března příštího roku. Národní diskuse bude mít dvojí podobu. Bude organizována po celé Francii na veřejných prostranstvích, „například na tržišti“ z podnětu „sdružení, odborů, starosty vesnice nebo uličního výboru“, tvrdí Jouannová. „Poskytneme (…) materiál, budeme jen prostředníkem veřejné diskuse,“ tvrdí. Druhou formou bude mít na internetu na „digitální platformě, jež umožní iniciátorům rozhovorů se zaregistrovat, občané poté poznají místa, kde se schůzky uskuteční, ale také všechny, kteří podali příspěvky".

Souběžně s tím poběží ve všech regionech „shromáždění občanů". „Cílem je zapojit náhodné občany a aktéry občanské společnosti, kteří chtějí rozvíjet a hlasovat o návrzích," říká předsedkyně Národní komise pro veřejnou rozpravu. Na konci dvou měsíců všeobecné konzultace bude zveřejněna „obecná zpráva se závěry, vizemi společnosti, jež byly vyjádřeny a návrhy, které budou sloužit jako základ pro vládní rozhodnutí." Tento „dialog“ by měl podle předsedkyně Jouannové vést ke „konkrétním opatřením do každodenního života našich spoluobčanů", ujistil předsedkyně, jež spadá přímo pod vládu premiéra Édouard Philippa.

Velká národní debata se bude konat od 15. prosince do 1. března ve dvou částech. Do poloviny ledna mohou starostové podat své stížnosti na vládu. Od poloviny ledna do 1. března budou Francouzi vyzváni, aby se zúčastnili konzultací. Čtyři hlavní témata formuluje Jouannoví ve čtyřech otázkách: od konkrétních typu: „jak zajistit dopravnost nebo tepelnou izolaci domovů; jak změnit vztah mezi daněmi, výdaji a veřejnými službami; po správní otázky typu: jak změnit organizaci státu a veřejných orgánů, aby lépe vyhovovaly požadavkům občanů; až po to, co dnes znamená být občanem, jak změnit praxi demokracie a občanství?

Bývalá ministryně sportu a ekologie pod Nicolasem Sarkozym je dvanáctinásobnou francouzskou šampionkou v karate. V roce 2011 opustila vládu Françoise Fillona, aby se stala poté senátorkou. Bývalá členka vládního Svazu pro lidového hnutí (UMP) a od roku 2002 blízká spolupracovnice budoucího prezidenta Nicolase Sarkozyho, tehdy ještě ministra vnitra, občas bývala médii označovaná za jeho „intimní přítelkyni“ vstoupila v roce 2014 do centristického Svazu demokratů a nezávislých (UDI). O tři roky později oznámila svůj odchod z politiky. V březnu v jí oslovil prezident Emmanuel Macron, aby se věnovala práci v CNDP.