Protesty žlutých vest mají už devátou oběť, demonstranta srazil náklaďák

"Zaznamenali jsme deváté úmrtí, dnes ráno v Agenu u kruhového objezdu. Byla to žlutá vesta, která protestovala venku, neřídila se ale pravidly bezpečnosti silničního provozu," uvedl dnes ministr Castaner. Podle místních úřadů je obětí 61letý muž, kterého srazil nákladní vůz.

Většina z devíti lidí, jejichž smrt úřady dávají do souvislosti s protesty žlutých hvězd, se stala obětí dopravních nehod. Takzvané žluté vesty totiž většinou protestovaly proti reformní politice prezidenta Emmanuela Macrona tím, že blokovaly silnice či příjezdy k rafineriím.

⚡️MORE / #France: Christophe #Castaner announces the death of a 9th #GiletJaune near #Agen, according to our sources this is a 60-year-old protester overthrown by a heavyweight #YellowVestspic.twitter.com/GBB0cIaWb7