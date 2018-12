Kdo rozetne „horký brambor" italského rozpočtu? Brusel pořád dýchá Římu na záda

Po třech měsících hrozeb, změn a výstrahách na finančních trzích se obě strany dohodly. Brusel i Řím složily včera zbraně. Podle sdělení Evropské komise, italská vláda souhlasila s odložením dvou ze svých hlavních opatření: uvolněním důchodového systému a zavedení příjmu občana pro nejvíce znevýhodněné osoby. Oproti původně sestavenému rozpočtu, jenž vykazoval deficit HDP na úrovni 2,4 procenta, Italové předložili posun o „jednu nulu": na 2,04 procenta.

Jak před časem pravil Matteo Salvini, ministr vnitra a místopředseda vlády: „O nějakou tu nulu nebo desetinnou čárku nejde!" Premiér Giuseppe Conte navíc nabídl prognózu růstu rozpočtu ze 1 na na 1, 5 procent. Je to reálné? „Po třech měsících byla jednání úspěšná," raduje se liberálně-pravicový list Corriere della Sera. Evropská komise již oznámila, že nebude zahajovat proti Itálii řízení pro porušení pravidel. Oznámení přichází zároveň ve chvíli, kdy Francie opatrně sonduje, co to v Bruselu udělá, když nenaplní ona magická 3 procenta deficitu, protože nyní čelí nejvážnější krizi od konce 60. let, a do oběhu dává nově 10 miliard na uklidnění „žlutých vest".

Od září panovala mezi Bruselem a Římem politicky doslova „studená válka". V Itálii se toto napětí promítalo i do vztahů v křehké koalici dvou anti-systémových stran. Liga (severu) i Hnutí 5 hvězd, obě strany vládní koalice, chtěly uvolnit prostředky na realizaci svých předvolebních slibů. V Bruselu vrátily první italský rozpočet a dávali silně najevo, že nepřijmou nový, který by stále vykazoval deficit ve výši 2,4%. Řím udělal v těchto dnech trochu fanfarónské gesto: „Nemáme problém, ustoupíme!" Blíží se evropské volby, a Matteo Salvini již několikrát dal přímo najevo ambice stát se premiérem, obzvláště s blížícím se termínem evropských voleb v květnu 2019.

Odmítnutí Bruselem by mohlo být jeho hlavním tématem ve volbách. Nejsme nepřátelé, ozývá se z Bruselu do Říma. Premiér Conte, jenž vystupuje přeci jenom méně excentricky, získával v poslední době u Hnutí 5 hvězd, v jejichž očích pro svůj styl a schopnost vyjednávání stoupal i v ambicích na předsedu hnutí. Brusel tím Conteho fakticky podržel. Téma přijetí rozpočtu ale zůstává i nadále „horkým bramborem" vládní koalice.

Damoklův meč stále visí

Oddechnutí totiž zcela na místě, neboť jde o rozhodnutí, které se ještě může změnit. Damoklův meč nad italskou vládou z Bruselu stále visí. Evropská komise slovy Valdise Dombrovskise, jejího místopředsedy, totiž tvrdí, že současný „nový návrh" není „řešením ideálním", neboť „neposkytuje dlouhodobé řešení ekonomických problémů", existuje tu stále ještě nadměrný schodek. Italský prezident Sergio Mattarella, který výsledek jednání v parlamentu přivítal, varoval, aby se vláda snažila i nadále vyvarovat nebezpečí a nepodléhala pouze náhlým emocím. Komisař Dombrovski požaduje ještě garance ve výši 10,25 miliard garantovaných úspor.

Pro tuto chvíli se jedná, jak upozornil komisař Pierre Moscovici, o řešení politické. Je to podle něj „vítězství v politickém dialogu", které Evropská komise „upřednostnila před střetnutím". „Dokázali jsme, že nejsme nepřátelé italského lidu. Někteří doufali v krizi, ale my jsme se vždy zaměřili na řešení," řekl v narážce na Salviniho komisař Moscovici. Také levicový list La Stampa vnímá řešení jako „zelenou". Ovšem nabádá k opatrnosti, protože komise se bude rozpočtem zabývat ještě v lednu příštího roku, jakmile italský parlament přijme konečně zákon o rozpočtu. „Do té doby bude vláda cítit stále horký dech Bruselu na krku," píše La Stampa.

Dech, který nikdo necítí rád.