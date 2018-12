Expert varuje: Muslimové v Evropě jsou stále více radikální. Integrace nefunguje

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Profesor Dassetto tvrdí, že sekulární svět a jeho hodnoty jsou pro současný islám méně atraktivní a že muslimové se obracejí k více zpátečnickým formám víry, píše deník Il Giornale .

„Je tu jen malá nespokojenost, ale nedochází k masovému opuštění víry, fenomén postihuje nejvýše 10 až 15 procent," vysvětluje Dassetto. Přinejmenším 80 procent muslimů v celé Evropě podle něj nyní tvrdí, že jsou zbožní.

Dassetto také poznamenal, že při pátečních modlitbách se v různých mešitách setkávají stále mladší muslimové. Poukázal také na to, že mladší muslimové, zejména ti v chudších oblastech, jsou mnohem náchylnější k radikalizaci.

„Salafismus, více než muslimské bratrstvo, investuje do socializace dětí a žen," poznamenal a dodal, že radikální salafisté používají nové naučné knihy s moderní grafikou k „podpoře mírného salafismu", který se soustředí na potřeby místní komunity a chudých. A to by mohl přitahovat a radikalizovat mladé lidi, varuje sociolog náboženství.

Dassetto také uvedl, že se i přes opakované pokusy vlád se integrace příliš nedaří. „Studie uvádějí, že dokonce i mladí lidé ze třetí a čtvrtá generace, děti rodičů, kteří se zde narodili, si udržují určitou váhavost ohledně jejich příslušnosti."