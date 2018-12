Dánsko pošle uprchlíky-zločince na pustý ostrov, parlament plán schválil

Dánsko v posledních letech zaujímá čím dál tvrdší postoj k imigraci. Dnes parlament schválil finance na zřízení deportačního centra na ostrově Lindholm, který má rozlohu pouhých sedmi hektarů. Ostrov byl dosud veřejnosti nepřístupný a byl využíván pro výzkum virů, které způsobují takové choroby, jako je nemoc šílených krav či prasečí mor.

Od roku 2021 by tam mělo pobývat až 100 cizinců, kteří po odpykání trestu nemohou být vypovězeni do země svého původu například proto, že jim tam hrozí mučení či poprava.

#Denmark has approved funding to transform #Lindholm island to a detention center, which would house migrant criminals who cannot be deported. "They are unwanted in Denmark and they must feel that", said Integration Minister Inger #Stojberg / #immigrationhttps://t.co/D0Jnd8wO30