Letiště Gatwick obnovilo provoz, po dronech pátrají snajpři a vojáci

Policii se zatím nepodařilo zjistit, kdo drony, které se několikrát objevily v bezpečnostní zóně letiště, řídí. Po zařízeních pátrají policejní odstřelovači i vojáci. Výkonný ředitel letiště Stewart Wingate ve čtvrtek řekl, že drony se objeví pokaždé, kdy se letiště pokusí obnovit provoz.

Hovořil o "velmi cílené" činnosti s účelem co nejvíce narušit provoz před vánočními svátky. Podle policie zřejmě nešlo o teroristický útok. "Jde ale rozhodně o záškodnictví, s jakým jsme se doposud nesetkali," prohlásil ministr dopravy Chris Grayling.

Podle šéfa provozu letiště Gatwick Chrisa Woodroofa tyto události ukazují, že je třeba "odvést pořádný kus práce", aby se podařilo vyřešit bezpečnostní problém, jaký drony představují. Ve čtvrtek uvedl, že od začátku uzavírky z něj mělo odletět na 120.000 cestujících.

Lidé si stěžovali, že v části letiště je "příšerná zima", další tisíce cestujících uvízly na různých místech v zahraničí, protože jejich spoje byly buď zcela zrušeny nebo přesměrovány.

✅ Gatwick Airport has reopened following reports of #drones flying near to the area



✈️ We advise not to travel without checking your flight status first



🎫 We’ve made the following arrangements to help get you on the move without further hassle



ℹ️👉 https://t.co/KzWmUO48iq pic.twitter.com/oPA2gdKgeC