Polsko bude držet státní smutek. OKD chybí "sociální instinkt", prohlásil vládní úředník

"My jsme si v Polsku zvykli na určité standardy záchranných akcí - že je všechno transparentní, všichni vědí všechno - od premiéra až do posledního člověka v dole," uvedl Markowski.

Markowski tvrdí, že polské hornictví je ještě postavené na "zdravých zásadách". Připomněl, že české doly v posledních dvaceti letech přešly do soukromých rukou. Noví majitelé prý zanedbali mnoho procedur i zásad týkajících se tak těžké práce, jako je ta pod zemí. Češi podle něho "odvykli dramatičnosti války s přírodou v hornictví. To vede k tomu, co teď máme," tvrdí Markowski.

Polsko největší důlní neštěstí od začátku nového tisíciletí zažilo v listopadu 2006, kdy v dole Halemba ve městě Ruda Ślonska zahynulo 23 horníků. Dvacet havířů zemřelo v září 2009 po výbuchu metanu v dole Wujek-Ruch Ślonsk v tom samém městě. Letos v květnu po otřesu v hloubce 900 metrů v dole Zofiówka ve městě Jastrzembie-Zdrój přišlo o život pět horníků.

V celém Polsku bude v neděli státní smutek

Na místo neštěstí dnes ráno dorazil polský premiér Mateusz Morawiecki, který také navštívil v nemocnici zraněné. Úřady v sousedním polském Slezsku zajistily pro rodiny obětí pomoc psychologa i dopravu do Karviné.

Pragnę złożyć wyrazy najgłębszego współczucia wszystkim bliskim ofiar katastrofy górniczej w Karwinie. To ogromna tragedia dla wszystkich Polaków i Czechów. W tym trudnym dniu szczególnie mocno pokażmy solidarność i poczucie narodowej wspólnoty. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) 21. prosince 2018

Polsko drželo dvoudenní státní smutek v březnu 2012 za 16 obětí srážky vlaků u obce Szczekociny severně od Krakova. Osm dní země truchlila v dubnu 2010 poté, co se u západoruského Smolenska zřítilo letadlo s prezidentem Lechem Kaczyńským a dalšími čelnými představiteli polského veřejného života. Nehodu tehdy nikdo z 96 cestujících nepřežil.

Během státního smutku jsou státní vlajky na veřejných budovách spuštěny na půl žerdi a ruší se různé zábavy, koncerty nebo sportovní akce. Za oběti neštěstí se v silně katolické zemi modlí věřící na mších.