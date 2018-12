Král fake news? Novinář Relotius zasadil německým médiím ránu, kauza bobtná

Porota, která udělila před čtyřmi lety německému redaktorovi ocenění Novinář roku a Novinář roku z tištěných médií, se podle prohlášení CNN znovu sešla a jednomyslně rozhodla, že ocenění vyznamenanému odebere.

Much acclaimed journalist #ClaasRelotius resigns after ‘committing journalistic fraud including inventing fake interviews on a grand scale over several years’https://t.co/QVHXBJD8Wu

Relotius, who has also reported about #Syria, in 2014 won CNN ‘journalist of the year’ award