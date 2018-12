Opatření proti muslimům? Podání ruky bude v Dánsku povinné

Pro většinu žadatelů platí, že k získání dánského občanství musí žít devět let legálně v Dánsku, složit test z dánštiny a dánských reálií, mít čistý trestní rejstřík a být finančně soběstačný. V létě Dánsko navíc rozhodlo, že noví občané se musí zúčastnit ceremoniálu, kde podepíšou prohlášení potvrzující, že vyznávají dánské hodnoty.

Na základě nového zákona, který vejde v platnost 1. ledna, bude pro úspěšné žadatele o občanství rovněž povinné podat během naturalizačního obřadu ruku příslušnému úředníkovi. Poslanci to na svém čtvrtečním zasedání odhlasovali poměrem 55 ku 23 hlasům, 30 zákonodárců se zdrželo.

Poslanec Martin Henriksen z protiimigrační Dánské lidové strany k tomu listu The New York Times řekl: "V Dánsku je zvykem si při pozdravu podat ruce. Pokud to člověk neudělá, je to vnímáno jako výraz neúcty. Pokud někdo nedokáže udělat tak jednoduchou a přímou věc, není důvod, aby získal dánské občanství."

Návrh nového zákona nicméně vyvolal kritiky ze strany organizací pro lidská práva i řady místních činitelů, kteří si stěžují, že nařízení je staví do konfliktu s občany. Podle nich jde o "čistě symbolický krok", který povyšuje společenský zvyk mezi dánské národní hodnoty. Starostové poukazují na to, že požadavek potřesení rukou odradí jen málo žadatelů o občanství, ale vysílá nepříjemné poselství muslimům.

"Je to proti mému přesvědčení nutit lidi do tělesného kontaktu," řekl deníku The New York Times Thomas Andresen, starosta města Aabenraa. Dodal, že dohlédne na to, aby při všech naturalizačních obřadech byli mezi úředníky vždy přítomni zástupci obou pohlaví.

Mogens Jespersen, starosta města Mariagerfjord, uvedl, že se zákonem nebude řídit a spokojí se namísto toho i s úklonou či pokývnutím hlavy. "Domnívám se však, že jde o čistě hypotetickou situaci, se kterou se pravděpodobně nikdy nesetkám," podotkl.

List The Guardian připomněl, že letos v létě úředníci ve švýcarském Lausanne neudělili občanství manželské dvojici poté, co si cizinci odmítli potřást rukou s příslušníky opačného pohlaví. Starosta Lausanne Gregoire Junod tehdy rozhodnutí neudělit občanství zdůvodnil nerespektováním rovnosti pohlaví ze strany žadatelů.

Dánsko zpřísňuje protiimigrační opatření od migrační vlny z roku 2015. Dánský parlament ve čtvrtek také schválil plán umístit na pustý ostrov cizince, kteří si v Dánsku po spáchání zločinu odpykali trest, ale nemohou být z různých důvodů vyhoštěni do své domovské země. Minulý týden zase Dánsko přijalo zákon, který nařizuje rodičům z problémových čtvrtí, obývaných převážně přistěhovalci, posílat všechny své potomky starší jednoho roku do zařízení poskytujících péči o děti, aby se lépe asimilovaly.