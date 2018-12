Katalánci se bouří proti španělské vládě. V Barceloně vypuklo násilí, policie zatýká

Už časně ráno začaly blokády silnic, organizované radikálními separatisty z takzvaných Výborů pro obranu republiky (CDR) na řadě míst Katalánska, včetně klíčové přímořské dálnice AP-7. Někde účastníci uposlechli výzvy místní policie a silnice přestali blokovat, to se podařilo například po čtyřech hodinách na dálnici A2 u Girony. Někde ale v blokádách hořely i pneumatiky.

Napjatá byla situace na jednom místě v centru Barcelony, kde zasáhla místní policie proti skupině radikálů, kteří převraceli kontejnery na odpadky a policejní zátarasy a házeli na policisty i kameny. Zátarasy byly postaveny v ulicích vedoucích k místu zasedání španělské vlády v budově bývalé burzy, kde nyní sídlí barcelonská obchodní komora.

Nedaleko místa jednání vlády v Barceloně se konala také poklidná demonstrace několika tisíc lidí, kteří s katalánskými vlajkami demonstrovali mimo jiné za propuštění katalánských politiků uvězněných za předchozí pravicové španělské vlády kvůli separatistickým snahám.

People have come from everywhere to Barcelona today to demand #justice and #freedom. Thousands of people have shown up at the People's Cabinet Meeting beginning just now to say no to the presence of the Spanish government in #Catalonia. pic.twitter.com/yzkOhRtHh7