Provoz na letišti Gatwick byl opět zastaven kvůli dronu, letadla teď hlídá vojenská technika

Dron se dnes u Gatwicku opět objevil kolem 18:10 SEČ, načež byly odloženy veškeré odlety a spoje směřující na toto letiště si opět začínaly hledat alternativní destinace. "Zatímco jsme vyšetřovali, pohyb na letišti byl pozastaven. Bylo to preventivní opatření... Vojenská opatření, která jsme na letišti zavedli, nám poskytla dostatečné záruky, že je bezpečné naše letiště znovu otevřít," citovala televize Sky News prohlášení letiště.

Britská média předtím informovala, že ve snaze zabránit dalším problémům byla na letišti nasazena vojenská technika, která zřejmě dokáže dron vystopovat a také narušovat komunikaci s osobou, která jej ovládá. "Máme tady teď opatření, s nimiž... bychom měli být v mnohem lepší pozici, abychom dron mohli sledovat a chytit," řekl Sky News Steve Barry z policie hrabství Sussex.

Úřadům se nicméně stále nepodařilo problémové drony zneškodnit ani dopadnout jejich pilota či piloty. Policie i šéf letiště během předchozí 36hodinové uzavírky uzavírky hovořili o cílené sabotáži, neboť drony se objevovaly opakovaně a údajně vždy v okamžiku, kdy měla být ranvej opět otevřena. Před dnešním návratem byl dálkově ovládaný stroj naposledy na Gatwicku spatřen ve čtvrtek kolem 23:00 SEČ, uvádí agentura Reuters.

Úřady nyní podle zpravodajské společnosti BBC pracují s hypotézou, že provoz na Gatwicku v posledních 48 hodinách nenarušoval pouze jeden stroj. Také prověřují variantu, že za snahou ochromit letiště stojí vícero lidí. Co se týče motivu, zatím žádnou možnost nevylučují.

"Není to teroristický incident v konvenčním smyslu, je to případ narušení takového typu, jaký jsme dosud v této zemi nezažili a nezažily jej ani jiné země," řekl britský ministr dopravy Chris Grayling. Na otázku, zda by mohlo jít o environmentální protest, odpověděl, že je to "samozřejmě jedna z možností", ale "v tuto chvíli skutečně nevíme".