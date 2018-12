Loď nevládní organizace zachránila z moře asi 300 migrantů

"Pouhých 24 hodin po vyplutí na Středozemní moře zachránila Open Arms na otevřeném moři dvě lodě, kterým hrozilo, že se potopí. Bylo na nich více než 200 lidí, včetně těhotných žen, kojenců a dětí," uvedl zakladatel nevládní organizace Oscar Camps. Později informoval ještě o třetí zachráněné lodi, na jejíž palubě bylo 29 žen, pět dětí a 56 mužů. Mluvčí Open Arms Laura Lanuzaová agentuře AP sdělila, že mezi zachráněnými jsou tři těhotné ženy, šestiměsíční kojenec a sedmiletý chlapec.

#ULTIMAHORA

Más de 300 personas a salvo a bordo del #OpenArms

3 barcas en peligro de naufragio en un solo día.

Si nos cuentan los éxitos de las políticas migratorias, les diremos que ni el silencio para hacer desaparecer sus muertes, les funcionó.

Así es la Navidad en #Med https://t.co/qQqpXgYgYs — Proactiva Open Arms (@openarms_fund) 21. prosince 2018

Loď Proactiva Open Arms je jedním ze čtveřice plavidel, s jejichž pomocí nevládní organizace řídí záchranné operace na moři u libyjských břehů. Lodě obnovily činnost koncem listopadu, když předtím své mise omezily kvůli postupu nové italské vlády. Ta prosazuje tvrdý postup vůči migrantům a nechala uzavřít přístavy pro jejich lodě.

Nevládní organizace mají i kvůli postoji Itálie nyní velké problémy s vyloděním zachráněných migrantů, které evropské státy nacházející se nejblíže místu záchrany odmítají přijmout. Naposledy takový spor začátkem prosince více než týden řešily vlády v Itálii, na Maltě a ve Španělsku, když španělská rybářská loď zachránila 11 migrantů. Nakonec se zachránění vylodili na Maltě, ovšem pod podmínkou, že je později převezmou španělské úřady.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) připlulo letos do poloviny prosince do Evropy přes Středozemní moře 113.145 lidí, loni to bylo ve stejném období 168.258 lidí. Při pokusu dostat se do Evropy letos přišlo o život nebo je pohřešováno více než 2200 lidí.