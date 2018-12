Separatisté protestovali proti španělské vládě v Barceloně, zraněno bylo 51 lidí

Už časně ráno začaly blokády silnic, organizované radikálními separatisty z takzvaných Výborů pro obranu republiky (CDR) na řadě míst Katalánska, včetně klíčové přímořské dálnice AP-7. Někde účastníci uposlechli výzvy místní policie a silnice přestali blokovat, to se podařilo například po čtyřech hodinách na dálnici A2 u Girony. Někde ale v blokádách hořely i pneumatiky.

MAJOR BREAKING: Tens of thousands march in Barcelona to demand independence. pic.twitter.com/VYqgLyqTk3