Corbyn by brexit neodmítnul, chce vyjednat lepší podmínky

— Autor: ČTK

Šéf britských labouristů Jeremy Corbyn by v případě vítězství ve volbách nezavrhl brexit, ale snažil by se vyjednat lepší podmínky odchodu Spojeného království z Evropské unie. Řekl to v rozhovoru pro dnešní list Guardian. Dostal by se tak do rozporu se stoupenci jeho strany, kteří žádají druhé referendum.