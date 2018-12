Itálie a Malta do země nepustí loď s migranty, míří do Španělska

Loď se zhruba třemi stovkami migrantů, jež tento týden zachránila ve Středozemním moři španělská nevládní organizace Proactiva Open Arms, získala povolení přistát ve Španělsku poté, co ji odmítly přijmout Itálie, Malta a některé další země. Oznámilo to dnes španělské ministerstvo zahraničí.

Humanitární lodě dále operují ve Středozemí přes rozhodný Salviniho odpor. Ministr pro ně uzavřel přístavy a obvinil posádky, že napomáhají převaděčům.

Německá nevládní organizace Sea-Eye v pátek ohlásila, že ze Španělska vyplula k libyjským břehům nová záchranářská loď Professor Albrecht-Penck. Část její osmnáctičlenné posádky jsou dobrovolníci, kteří původně byli na plavidle Aquarius, jejíž činnost vyvolala roztržku mezi evropskými státy. Začátkem prosince musela své aktivity pod dvou letech ukončit.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) připlulo letos do poloviny prosince do Evropy přes Středozemní moře 113.145 lidí, loni to bylo ve stejném období 168.258 lidí. Při pokusu dostat se do Evropy letos přišlo o život nebo je pohřešováno více než 2200 lidí.