Kauza Aquarius se opakuje. Itálie a Malta do země nepustí loď s migranty

"Má odpověď je jasná: italské přístavy jsou uzavřeny. Svátek pro převaděče a pro ty, kdo jim pomáhají, skončil," tweetoval ministr patřící k italské pravici.

Oznámil také, že španělská nevládní organizace podala v Itálii písemnou žádost o přijetí mužů, žen a dětí zachráněných v pátek, a že předtím už byla odmítnuta na Maltě.

Proactiva Open Arms sdělila, že s pomocí vrtulníku pohraniční stráže byla na Maltu dopravena jenom jedna ze zachráněných žen a její dítě narozené na libyjské pláži. "Máme na palubě 311 lidí a nemáme přístav, kde s nimi zakotvit," tweetovala organizace.

V pátek oznámila, že u libyjského pobřeží zachránila asi 300 lidí ze tří různých plavidel. Jsou mezi nimi také těhotné ženy. Na moři je údajně čekala smrt. "Kdybyste mohli pocítit ten chlad, snadněji byste pochopili naléhavost věci. Není kde přistát, Malta odmítla poskytnout potraviny. To nejsou Vánoce," stojí v tweetu španělské organizace.

Humanitární lodě dále operují ve Středozemí přes rozhodný Salviniho odpor. Ministr pro ně uzavřel přístavy a obvinil posádky, že napomáhají převaděčům.

Německá nevládní organizace Sea-Eye v pátek ohlásila, že ze Španělska vyplula k libyjským břehům nová záchranářská loď Professor Albrecht-Penck. Část její osmnáctičlenné posádky jsou dobrovolníci, kteří původně byli na plavidle Aquarius, jejíž činnost vyvolala roztržku mezi evropskými státy. Začátkem prosince musela své aktivity pod dvou letech ukončit.

Podle údajů Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) připlulo letos do poloviny prosince do Evropy přes Středozemní moře 113.145 lidí, loni to bylo ve stejném období 168.258 lidí. Při pokusu dostat se do Evropy letos přišlo o život nebo je pohřešováno více než 2200 lidí.