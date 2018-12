Případ českého řidiče vězněného ve Francii se vrací k soudu

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

„Jsme docela překvapení rychlostí, kdy to soud nařídil, zejména pak termínem, protože tou dobou jsou ve Francii justiční prázdniny a standardně se nepracuje. V této situaci tedy nebudeme žádat o propuštění, ale rovnou se budeme soustředit na sepis odůvodnění odvolání,“ vysvětluje advokát pana Sagana Ladislav Drha s tím, že propuštěn by byl jen na území Francie, kde by musel mít zajištěné přechodné bydliště a být dosažitelný pro další řízení. U odvolání půjde o očištění jména pana Sagana a zproštění všech obvinění.

„K případu pana Sagana jsem na svůj dopis prezidentovi Macronovi dostal už dvě oficiální odpovědi s tím, že se případem nyní intenzivně zabývá ministerstvo spravedlnosti. Francouzští úředníci se mnou nyní dále komunikují a potvrdili mi, že už brzy dojde k telefonickému hovoru mezi panem Saganem a jeho rodinou,“ říká k případu europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL), který za řidiče intervenoval i na plénu Evropského parlamentu. Původní odhady k tomu, kdy dojde k dalšímu projednání, mluvily až zhruba o květnu.

„Osobně věřím, že toho 2. ledna si soud konečně vyslechne celou verzi pana Sagana s poukazem na všechny podstatné důkazy a proč je to on, kdo říká pravdu. Jsem přesvědčen, že se podaří vyvrátit nesmyslnost policejních úvah, které prokazatelně byly zaujaté a v ideálním případě ještě během ledna dojde k plnému propuštění k rodině, aby se pan Sagan opět mohl shledat se svou těžce nemocnou přítelkyní,“ uzavírá s nadějí Zdechovský.