Britská policie propustila dvě osoby zadržené kvůli dronům na Gatwicku

"Dva lidé zatčení v souvislosti s rozsáhlým narušením letů na letišti Gatwick byli propuštěni bez obvinění. Oba plně spolupracovali při vyšetřování a už nejsou podezřelí," uvedla policie ve svém prohlášení.

Policie v pátek pozdě večer zatkla 47letého muže a 54letou ženu, oba bydlí ve městě Crawley nedaleko letiště. Vyšetřovatelé pak prověřovali podezření, že narušili leteckou dopravu a ohrožovali bezpečnost na letišti. Nakonec však došli k závěru, že tyto osoby nemají s nepovolenými lety dronů nic společného.

"Naše vyšetřování, jehož cílem je odhalit osoby zodpovědné za narušení drony, pokračuje dál," uvedl Jason Tingley ze sussexské policejní jednotky. V rozhovoru s televizní stanicí Sky News Tingley později řekl, že policisté našli poblíž letištního areálu v Horley poškozený dron. "Samozřejmě budeme dělat všechno, co je v našich silách, co se týče forenzního prozkoumání tohoto dronu. To je teď pro nás jasná priorita."

Letiště Gatwick nabídlo za jakékoli informace vedoucí k odhalení pachatele či pachatelů skrze britskou dobročinnou organizaci Crimestoppers odměnu 50.000 liber (1,4 milionu Kč).

Kvůli opakovaným problémům s drony se na druhém nejrušnějším letišti v Británii vůbec nelétalo od středečního večera do pátečního rána, což narušilo plány více než 140.000 pasažérů. Krátce byl provoz ze stejného důvodu přerušen i v pátek večer. Provoz se zastavil celkem na více než 36 hodin, zrušeno bylo asi 1000 letů.