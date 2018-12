Santa Claus vyrazil z Laponska na pouť s dárky. Prozradil své vánoční přání

"Doufám, že jste všichni prožili skvělý rok," řekl Santa publiku v laponském městečku, než jej jeho pomocníci vyprovodili zpěvem a tancem. "Samozřejmě, že se ve světě událo mnoho věcí, které měly být jinak. Doufejme, že Vánoce přinesou chvilku, kdy se svět a lidé na nějaký čas uklidní a stráví chvíle s rodinou a přáteli," popřál muž v tradičním červenobílém kostýmu a s dlouhým bílým vousem.

Last night #SantaClaus departed on his journey from the #ArcticCircle in #SantaClausVillage. Watch how #Santa took off on his reindeer sled! #MerryChristmas everyone from #Rovaniemi #Lapland #Finland! #santaonhisway pic.twitter.com/zy57AvWeoq