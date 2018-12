Trest za "popravu hlavy státu''? Macron chce klid. Žluté vesty' vyzývaly k násilí a politickému puči

Éric Drouet, jeden z mluvčích ,,žlutých vest'', třiatřicetiletý řidič, byl minulou sobotu zadržen v centru Paříže nedaleko kostela Madeleine. Bylo proti němu v neděli zahájeno trestní stíhání za výzvy k převratu (měl vyzývat k útoku na prezidentský palác) a neoprávněnému ozbrojování, píše agentura Reuters. Soud se má konat 5. června. Do té doby bude pod dohledem orgánů a má zakázáno pohybovat se po Paříži.

Premiér sdělil, že vláda nemůže tolerovat násilí proti policistům, kteří byli nedaleko Champs-Elysées na motorkách téměř lynčováni (jeden z nich dokonce vytáhl v sebeobraně pistoli), ale ani gesta, mezi než premiér zařadil ,,simulaci popravy'' hlavy státu a nejnověji i antisemitské projevy.

V sobotu se na výzvu vůdce Droueta shromáždilo na pařížském Montmartru na 200 manifestantů, kteří zpívali Marseillaisu, ale také na melodii Partyzånské písně zdravili neo-nacistickým gestem, známým jako ,,quenelle'', je z popularizovat kontroverzní komik Dieudonné. Vůdce Drouet byl údajně při svém zadržení v centru Paříže ozbrojen. Jeho advokát Khéops Lara v televizi BFM tvrdil, že šlo o pouhý ,,kus dřeva''.

