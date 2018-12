Drony zaútočily na letiště Gatwick 67krát. Jeden spadl, policie ho zkoumá

"Zajistili jsme poškozený dron, dotazujeme se lidí dům po domu a sbíráme výpovědi všech, kdo přítomnost dronu nahlásili," uvedla na twitteru policie hrabství Sussex, která má kauzu na starosti. Strážci zákona uvádějí, že přístroj nalezli ve stejné oblasti, kde byl výskyt dronu v pátek večer hlášen naposledy. Ze zařízení se snaží vytěžit vzorky DNA, otisky prstů a další důkazní materiál.

#GatwickDrones | We can unequivocally state between 19-21 Dec there have been numerous #drone sightings at @Gatwick_Airport. We want to bring those responsible for the disruption to justice and through @CrimestoppersUK there is a £50,000 reward https://t.co/U3cQKvgaMO pic.twitter.com/bx5dqW67wT