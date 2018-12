Pitomci, kteří zničili Vánoce? Pár omylem zadržený kvůli Gatwicku si prochází peklem

"Jak si asi dokážete představit, cítíme se naprosto poníženi. Náš domov byl prohledán, naše soukromí a identita byly zcela odkryty. Naše jména, fotky a další osobní informace se dostaly do vysílání po celém světě," řekli 47letý Paul Gait s 54letou Elaine Kirkovou.

"Jsme hluboce zdeptáni, stejně tak se cítí naše rodina a přátelé, a my proto musíme podstupovat léčbu. Chceme požádat tisk, aby laskavě respektoval naše soukromí," dodala dvojice. Upozornila také na přístup některých médií, která o dění na Gatwicku informovala. Jeden z britských nedělníků například zveřejnil jejich fotografii s otázkou, zda jsou to ti pitomci, kteří zničili lidem Vánoce.

Televizní moderátor Piers Morgan na twitteru po zadržení Gaita a Kirkové napsal, že je to vtip, když takováto dvojice klaunů dokáže na několik dní ochromit klíčové letiště. Když ale policie pár bez obvinění propustila, Morgan se omluvil. "Vůbec to nejsou klauni s dronem," napsal s tím, že jim dluží omluvu podobně jako ostatní média.

Hmmm. Sussex police nicked the wrong, innocent, people & still haven't found who flew those drones.

I suggest they stop pontificating about media reporting of their actions & do their own jobs better. https://t.co/TuM6XQkPh7