Bono Vox vybíral peníze pro bezdomovce, na minikoncertu zazněla kritika vlády

Akci zorganizoval Glen Hansard, zakladatel dublinské rockové kapely The Frames. Hansard s Češkou Markétou Irglovou získali Oscara za píseň Falling Slowly k filmu Once.

zdroj: YouTube

Hansard publiku zazpíval píseň, ve které kritizoval irskou vládu za její přístup k bezdomovectví.

Bono v pondělí vystoupil se svým kolegou z U2 Davidem Evansem, který je znám jako The Edge. Nakonec si společně s Hansardem a Imeldou Mayovou zazpívali píseň Christmas (Baby Please Come Home) od Mariah Careyové.