Na Sicílii udeřilo zemětřesení. Padající zdi zranily několik lidí

Zemětřesení nastalo asi 20 minut po třetí hodině ranní, což hodně lidí přimělo k tomu, že utekli z domů a strávili zbytek noci v autech. Televizní záběry ukázaly poškozené staré budovy ve městech Santa Venerina a Zafferana Etnea. Padající zdivo poranilo nejméně čtyři lidi.

Major damage in #Catania, #Sicily, #Italy after the #earthquake with a magnitude 4.9 on the Richter scale this morning 26th December.... Report: Aci Sant'Antonio e Zafferana via Terremoto In Tempo Reale #severeweather #EtnaVolcano pic.twitter.com/I06gxLPB3O