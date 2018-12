Proti Huawei se postavila i Británie: Čína jedná škodlivým způsobem, řekl ministr obrany

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Minimální mzda: Od ledna 2019 se zvýší o 1 150 korun. Koho se to vlastně týká?

Důl ČSA: Horníci se po neštěstí vrátili do práce, mají ale velký strach

"Mám vážné, velmi hluboké obavy z toho, že by Huawei v Británii poskytovala síť 5G. Je to něco, čím bychom se museli velmi pečlivě zabývat," řekl ministr.

Podle deníku The Times se v souvislosti s přechodem na nový komunikační systém v Británii mnozí obávají, že zapojení Huawei by umožnilo čínskou špionáž, avšak Williamson je prý prvním členem vlády, který proti firmě veřejně vystoupil. Ministerstvo pro digitální sféru, kulturu, média a sport, které má modernizaci mobilní sítě na starosti, ještě o přístupu k Huawei nerozhodlo.

"Musíme se podívat na to, co dělají partneři jako je Austrálie nebo Spojené státy, aby zajistili, že síť 5G bude maximálně bezpečná. My musíme zohlednit skutečnost, která byla nedávno odhalena, tedy že čínský stát někdy jedná škodlivým způsobem," pokračoval Williamson.

Spojené státy, Austrálie a Nový Zéland již firmu Huawei vyloučili z procesu zavádění nové mobilní sítě. Orgány těchto tří zemí také před týdnem společně s britským Národním střediskem kybernetické bezpečnosti (NCSC) zveřejnily závěry svých vyšetřování, kde prý zjistily vazby hackerské skupiny známé jako APT10 na čínské ministerstvo státní bezpečnosti. Hackeři údajně pod záštitou Pekingu vedli jednu z největších kampaní kybernetických útoků a firmám v Severní Americe, Evropě i v Asii ukradli duševní vlastnictví a další citlivé obchodní informace.

Varování ohledně Huawei pak zaznívá také od Evropské unie. Eurokomisař pro digitální trh Andrus Ansip se obává, že čínské technologické firmy jsou nuceny spolupracovat s čínskými tajnými službami a do svých technologií za tímto účelem zabudovávají "zadní vrátka".

V posledních dnech se debata o Huawei přelila i do České republiky, když Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varoval, že hardware i software této i další čínské firmy ZTE představují bezpečnostní hrozbu. Vyjádření se netýká běžných uživatelů, ale jen systémů zařazených do kritické informační infrastruktury či významných informačních systémů, řekl později premiér Andrej Babiš. Ten se kvůli zprávě NÚKIB sešel s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem.

Huawei všechna tvrzení o úskalích svých výrobků důrazně odmítá a prohlašuje, že je "soukromou společností vlastněnou zaměstnanci", která by nikdy do svých systémů nepřidávala jakékoli mechanismy na žádost kteréhokoli státu. Firma údajně již investovala do technických opatření požadovaných britskými zpravodajskými složkami a se střediskem NCSC, které spadá pod tajnou službu GCHQ, se dohodla, že ve svých systémech učiní jisté změny.

Zároveň podle The Times platí, že ne všichni vidí v zapojení Huawei do britské telekomunikační infrastruktury zásadní hrozbu. Deník v této souvislosti zmiňuje výroky bývalého šéfa GCHQ Roberta Hannigana. Server Independent pak uvádí, že Londýn si nechce Čínu příliš znepřátelit, protože musí mít na paměti obchodní spolupráci po odchodu z EU. "Mnoho britských mobilních operátorů navíc s Huawei pracuje na svých programech pro 5G a nalezení alternativních cest by bylo v krátkém čase obtížné," dodal Independent.