Uprchlíci v Evropě? Vykopněte je pryč, doma mají hodně práce, prosí syrské ženy

— Autor: -čem / EuroZprávy.cz

Už téměř osm let zuří v Sýrii občanská válka, kvůli které ze země uteklo velké množství obyvatel. To výrazně ovlivnilo demografickou situaci – dnes je v Sýrii možné najít mnohem více mladých žen než mladých mužů. A to má samozřejmě negativní dopad na celou tamní společnost.