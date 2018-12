Macronův exporadce má opět potíže. Neoprávněně používal diplomatický pas

Podle investigativního serveru Mediapart v uplynulých měsících Benalla vycestoval s diplomatickým pasem do několika afrických zemí a do Izraele. V září přitom během slyšení v Senátu uvedl, že své dva diplomatické pasy při odchodu z funkce bezpečnostního poradce nechal ve své kanceláři v Elysejském paláci.

Francouzské ministerstvo zahraničí dnes v reakci na odhalení Mediapartu oznámilo, že prověřuje právní kroky, které by mohlo podniknout, pokud se potvrdí, že Benalla diplomatický pas nadále používá.

Otazníky vyvolává především Benallova cesta do Čadu. Do této africké země totiž vycestoval počátkem prosince, a to krátce předtím, než do ní na státní návštěvu zavítal prezident Macron. Podle některých médií se bývalý prezidentův bezpečnostní poradce setkal dokonce s čadským prezidentem Idrissem Débym. Ve středu Elysejský palác v reakci na tyto informace zdůraznil, že "ať už pan Benalla podniká cokoli, není oficiálním ani neoficiální prezidentovým vyslancem".

Kauza Benalla otřásala letos v létě francouzskou politickou scénou. Bezpečnostní poradce prezidenta Macrona byl přizván jako pozorovatel k zásahu policejních složek během prvomájové demonstrace, avšak podle kamerových snímků se do zásahu aktivně zapojil. Z místa potyčky demonstrantů s policií odvlekl mladou dívku a přispěl i ke snaze policistů zpacifikovat mladého demonstranta. Kamera zachytila Benallu, jak v civilním oblečení, ale s policejní helmou na hlavě, účastníka demonstrace bije.

Macron následně čelil kritice především kvůli způsobu, jak na Benallovo chování zareagoval. Podle opozice jej totiž nepotrestal dostatečně a až pod nátlakem po zveřejnění záběrů v médiích jej ze svých služeb propustil. Bývalý Macronův spolupracovník byl mezitím obviněn z násilností, rušení policejního zásahu a z neoprávněného nošení odznaků státní moci.