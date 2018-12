Předsednictví v EU přebírá Rumunsko. Jeho "vláda" bude specifická

Po Rakousku, které se ve druhé polovině letošního roku své předsednické role zhostilo s přehledem, nepanují mezi bruselskými diplomaty ohledně rumunských schopností velká očekávání.

V dobré paměti jsou v Bruselu nejen výroky premiérky Vioricy Dancialové, kterými reagovala na kritické hodnocení některých kroků vlády, ale i nedávné problémy uvnitř rumunské vlády i spory mezi kabinetem a prezidentem Klausem Iohannisem. Ten se dokonce nechal slyšet, že země na předsednictví vůbec není připravena.

Volby do europarlamentu v květnu tak navíc znamenají, že mnoho nedojednaných věcí bude potřeba vyřešit v prvních třech měsících roku, aby je stihli stávající poslanci schválit nejpozději na svém dubnové schůzi.

"Je jasné, že to předsednictví bude specifické," připouští také český velvyslanec při EU Jakub Dürr. Připomíná ale zároveň deset let starou zkušenost české předsednické role, kdy nová členská země obstála i přes výrazné komplikace na domácí politické scéně související s pádem vlády Mirka Topolánka. Rumuni se členy EU stali na počátku roku 2007.

Next January Romania will take over the presidency of the @EUCouncil for 6️⃣ months. Want to know the story behind the logo for the Romanian presidency? Look no further 🐺🇷🇴 → https://t.co/tSdyqMsiTy #RO2019EU pic.twitter.com/qqwGY9mydu