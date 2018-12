Politika je cirkus? Jeden z nejlepších bavičů světa se urazil, média jsou prý nechutná

"Jsem oceňovaný hudební klaun, zástupce ctihodné profese, a hluboce mě uráží špatné používání a překrucování slova 'klaun' ve spojitosti s chaotickým chováním v parlamentu či jinde," napsal Konyot ve středu deníku The Guardian. Reagoval tak na komentář, v němž se o zákonodárcích hovořilo jako o "brexitových klaunech".

Well #circustoo seems to be gathering strength , The misuse of 'Circus and "Clown' to describe a chaotic mess , mainly political ,has been highlighted in the press throughout Europe and as far as Australia and all positive for our complaint .