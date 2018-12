Šéf britské diplomacie odložil diplomacii. Jeho útok na Trumpa mnohé zaskočil

"Prezident Trump je odborníkem na to, aby o věcech, které se ve světě dějí, hovořil jen v černobílých pojmech. Hodnocení Spojeného království je takové, že jsme ve válce proti DAIŠ (arabská zkratka pro IS) učinili obrovský pokrok, ale u konce ještě není," odpověděl šéf britské diplomacie na otázku, zda má americký prezident pravdu, když hovoří o porážce IS v Sýrii.

Podle hlavního politického zpravodaje bulvárního deníku The Sun Toma Newtona Dunna byl výrok ministra zahraničí nezvykle nediplomatický. "Jeremy Hunt zaútočil na Trumpa jako na 'odborníka' na popisování světových problémů 'v černobílých pojmech' a šel proti němu ohledně IS... Jakákoli snaha o diplomatické jemnůstky je pryč," napsal na twitteru.

Jeremy Hunt attacks Donald Trump for having “a speciality” in talking about world problems “in black and white terms”, and contradicts him on ISIS to insist: “The war is not over”. Not even a pretence at diplomatic niceties any more #R4today