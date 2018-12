Merkelová a Macron si dupli na Rusko, v prohlášení vznesli rázné požadavky

Rusko obvinilo 24 námořníků z toho, že nelegálně překročili ruské hranice. Ukrajina tvrdí, že se Rusové nezákonně zmocnili dvou malých dělových člunů a remorkéru, a obviňuje Rusko z agrese.

Všichni ukrajinští námořníci se prohlásili za válečné zajatce, uvedla dnes ukrajinská média s odvoláním na vyjádření jejich ruského obhájce.

Ruský prezident Vladimir Putin naposledy minulý týden naznačil, že stát se nebude do případu vměšovat, dokud neskončí trestní stíhání zadržených.

"Žádáme bezpečnou, svobodnou a nerušenou plavbu pro všechny lodě Kerčským průlivem a okamžité a bezpodmínečné propuštění všech nezákonně zadržených ukrajinských námořníků. I oni by měli strávit nadcházející svátky se svými rodinami," uvedli Merkelová a Macron ve společném prohlášení.

Today the #French President & #German Chancellor call on Russia to #FreeAzovSeaSailors. "We call for all vessels in the #KerchStrait to have a safe, free and unhindered passage and for the immediate & unconditional release of #Ukrainian seamen. https://t.co/6QMXtXQPhY #AzovSea pic.twitter.com/2GScd7Z0pV