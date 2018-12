Auto vjelo v Berlíně na chodník, pět zraněných. Příčina nehody nejasná

Co se mění v roce 2019? Důchody, rodičovská, mzdy...

Minimální mzda: Od ledna 2019 se zvýší o 1 150 korun. Koho se to vlastně týká?

Mluvčí policie agentuře DPA řekl, že 30letý řidič sjel ve čtvrti Gesundbrunnen s automobilem z vozovky na chodník, kde narazil do několika lidí. Všech pět zraněných chodců je ve věku od 28 do 31 let. Stav 29leté ženy je podle policie "velmi kritický".

V rozporu s původními informacemi nepožil podle policie řidič před jízdou alkohol a nebyl podle všeho ani pod vlivem drog či léků. Muž se dobrovolně podrobil krevnímu testu.

Příčina neštěstí je podle policejní mluvčí nejasná. Nic ovšem nenaznačuje tomu, že by se jednalo o teroristický čin. Policisté proto událost vyšetřují jako dopravní nehodu.