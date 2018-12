Žluté vesty skomírají? Sedmý sobotní protest příliš nelákal, na střety s policií ale došlo

Na demonstracích se dnes lidé scházeli především ve velkých městech, kromě metropole také v Marseille, Lyonu, Toulouse či Bordeaux. Zablokovány byly opět také některé silnice.

Nejvyšší počet účastníků protestů zatím hlásí jihofrancouzské Bordeaux, kde se podle agentury AFP sešlo 2400 lidí. Ti vyzývali prezidenta Macrona, aby podal demisi. V přístavním městě Marseille demonstrovalo dnes kolem devíti stovek lidí. Stovky lidí demonstrovaly také ve městech Štrasburk, Nantes či Rouen. V posledním z nich protestující odění ve žlutých vestách zapálili vchod do místní pobočky centrální banky.

#BREAKING MORE Thousands of #GiletsJaunes protestors are today in #bordeaux! #YellowVests #Acte7 Also the media and police 👮 are down playing the numbers of protestors! As of right now 25.000 people gathered to protest. pic.twitter.com/iO9DGreKbf