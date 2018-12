Zakáže Německo ohňostroje? Proti rachejtlím vytáhli policisté i ekologové

Německý Spolkový úřad pro životní prostředí (UBA) před nadcházejícím koncem roku upozornil, že odpalování petard a dělbuchů s sebou přináší vysoké znečištění vzduchu pevnými prachovými částicemi, a vyzval proto, aby lidé letos soukromé ohňostroje omezili nebo se jich zcela zřekli.

"Pokud na Silvestra nebudete používat tolik zábavní pyrotechniky, nebo se jí docela vzdáte, můžete přispět k tomu, aby se snížilo znečištění prachovými částicemi," uvedla ředitelka UBA Maria Krautzbergerová, podle které by méně petard znamenalo i méně odpadu na ulicích. Podle ní se během silvestrovské noci do ovzduší v Německu dostane až 4500 tun prachových částic. To odpovídá zhruba 15,5 procenta ročních emisí prachu z dopravy.

In der Silvesternacht steigt die Belastung mit gesundheitsschädlichem #Feinstaub explosionsartig an: Am ersten Tag des neuen Jahres ist die Feinstaub-Konzentration vielerorts so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht. #Silvester #Neujahr #Gesundheit #Umwelt https://t.co/frF6sz487b pic.twitter.com/kkdAJSqwxs — Umweltbundesamt (@Umweltbundesamt) 27. prosince 2018

Řada města a obcí po celém Německu letos zakázala odpalování zábavní pyrotechniky v centrech měst. Jsou mezi nimi například Düsseldorf či Kolín nad Rýnem a poprvé také Hannover, půlmilionová metropole spolkové země Dolní Sasko. Zóny, ve kterých by bylo odpalování zábavní pyrotechniky zakázané, chtěl letos zavést i Berlín, podle jeho představitelů mu to ale zákon neumožňuje. Metropole chce tak příští rok prosadit příslušný zákon na celoněmecké úrovni. Zákaz se nepodařilo prosadit ani radnici ve Stuttgartu.

Předseda německého Svazu měst a obcí Gerd Landsberg ale varoval před tím, aby úřady lidi v odpalování zábavní pyrotechniky jakkoli omezovaly. Měly by podle něj respektovat dělbuchy a petardy jako součást novoročních tradic. Lidé jimi vyjadřují "radost ze života" i "naději na šťastný nový rok", řekl Landsberg. Proti plošným zákazům se tento týden postavila i ministryně zemědělství Julia Klöcknerová.

Skeptická je k zákazům také policie. Podle předsedy vlivných policejních odborů GdP Olivera Malchowa by totiž policisté nedokázali zákaz vynucovat. Na nutné kontroly by totiž neměla policie dostatek lidí. Malchow zároveň upozornil na jiný nešvar spojený s oslavami konce roku. Podle něj jsou totiž lidé čím dál agresivnější. "Petardy třeba lidé házejí cíleně na jiné lidi a rakety odpalují nezodpovědně do směru, ve kterém stojí domy," uvedl.

Podle průzkumu agentury Civey by bylo pro zákaz odpalování zábavní pyrotechniky v centrech německých měst téměř 60 procent dotázaných. Podle průzkumu institutu INSA se většina Němců nechystá v noci ze Silvestra na Nový rok dělbuchy odpalovat vůbec. Zábavní pyrotechniku se chystá použít v noci z pondělí na úterý jen 18 procent respondentů.

Německý Svaz pyrotechnického průmyslu (VPI) očekává v souvislosti s letošním Silvestrem obrat ve výši zhruba 137 milionů eur (3,5 miliardy korun). Prodávat se zábavní pyrotechnika začala v Německu v pátek a odpálit ji lidé smějí jen na Silvestra a Nový rok. Zcela zakázány jsou dělbuchy a petardy mimo jiné v blízkosti kostelů, dětských domovů, domovů seniorů a nemocnic, ale například i u hrázděných domů a domů s doškovými střechami.